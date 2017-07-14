Житель Оленегорска, не вставший на путь исправления, получил реальный срок лишения свободы

Прокуратурой города Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Соя Игоря, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что Соя Игорь, будучи осужденным 7.12.2016 за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, на путь исправления не встал, необходимых выводов для себя не сделал и, спустя всего 4 месяца, вновь совершил аналогичное преступление. В частности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял с 23 часов до 23 часов 30 минут автомобилем ВАЗ 2105, пока не был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было учтено судом при назначении наказания. При этом суд пришёл к выводу, что поскольку ранее назначенное Соя Игорю наказание не оказало на него своего исправительного воздействия, то для восстановления социальной справедливости ему необходимо назначить более суровое наказание – в виде 10 месяцев реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Отбывание наказания осужденному назначено в колонии-поселении.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.