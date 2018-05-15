Житель Оленегорска предстанет перед судом за кражу сотового телефона в салоне связи

Прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении мобильного телефона из салона связи «Евросеть».

По версии следствия, в феврале 2018 года продавец-консультант салона связи «Евросеть» поставила свой смартфон на подзарядку непосредственно в помещении торгового зала. Этим не преминул воспользоваться ранее неоднократно судимый житель города Оленегорска, 1962 г.р., который зашел в «Евросеть» со своим приятелем, чтобы погреться. Увидев на стуле телефон, мужчина сел на него, после чего незаметно для окружающих положил смартфон в карман и скрылся с места преступления. О том, что в помещении салона связи ведется видеонаблюдение, со слов обвиняемого, он в тот момент не подумал. Сотрудниками полиции нарушитель был задержан «по горячим следам», а похищенный телефон у него изъят и возвращен владелице.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража), максимальное наказание за данное преступление предусмотрено законом до 2 лет лишения свободы.