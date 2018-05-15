Житель Оленегорска предстанет перед судом за кражу сотового телефона в салоне связи
Прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении мобильного телефона из салона связи «Евросеть».
По версии следствия, в феврале 2018 года продавец-консультант салона связи «Евросеть» поставила свой смартфон на подзарядку непосредственно в помещении торгового зала. Этим не преминул воспользоваться ранее неоднократно судимый житель города Оленегорска,
Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража), максимальное наказание за данное преступление предусмотрено законом до 2 лет лишения свободы.