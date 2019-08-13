Житель Оленегорска решил подзаработать, совершив кражу из магазина цифровой и бытовой техники

В дежурную часть полиции города Оленегорска с заявлением о краже, обратился представитель магазина бытовой техники. По его словам, из магазина, расположенного на улице Ленинградский проспект, была похищена портативная колонка. Ущерб составил свыше 3 тысяч рублей

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что хищение произошло путём свободного доступа. Стражи порядка также изучили и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан мужчина. Им оказался не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления мурманчанин 1992 года рождения. Он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил её, воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал. Подозреваемый решил похитить колонку с целью дальнейшей продажи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России Мурманской области, осуществить задуманное злоумышленник не успел. Сотрудникам полиции удалось изъять похищенное. По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.