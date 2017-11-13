Житель Оленегорска, сдавая в аренду несуществующую квартиру в Сочи, обманул своего земляка

В МО МВД России «Оленегорский» в конце октября текущего года обратился житель Оленегорска. Молодой человек рассказал, что собирался лететь на отдых в Краснодарский край. На интернет-сайте северянин нашёл объявление о сдаче в аренду квартиры в городе Сочи. Он связался с автором объявления и после уточнения деталей перевел ему в качестве предоплаты 6 тысяч рублей. После получения денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, в связи с чем потерпевший написал заявление в полицию.

В ходе специальных мероприятий в течение двух недель сотрудниками полиции подозреваемый был установлен, задержан, доставлен в отдел полиции и полностью изобличен. Им оказался неработающий житель Оленегорска 1987 года рождения. Причиной, побудившей его к противоправным действиям, стало желание получить материальную выгоду.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Северянин находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при оформлении сделок в сети Интернет, тщательно проверяйте информацию. Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за неполученные товары и услуги. Если возникли подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.