Житель Оленегорска за продажу чужого гаража получил срок

Прокуратурой города Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием было установлено, что подсудимый (1996 года рождения) 13 октября 2017 года, находясь на территории города Оленегорска, продал металлический сборно-разборный гараж ничего не подозревающего собственника другому гражданину, для чего изготовил несоответствующий действительности договор купли-продажи, подтверждающий его право собственности на гаражное помещение. Он предоставил подложный документ покупателю, тем самым убедив его в том, что он действительно является собственником данного помещения. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме 35 тысяч рублей.

Оленегорским городским судом с учётом всех обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого и позиции государственного обвинителя мужчина приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.