Житель Печенгского района осуждён на 1,5 года лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти

Печенгский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дениса Кутяшева, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 318 УК РФ применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей).

Судом установлено, что Кутяшев 16 апреля 2017 г. был задержан сотрудниками полиции за управление автомобилем в состоянии опьянения. Поскольку ранее Кутяшев уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности он был доставлен в отдел МВД России по Печенгскому району для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Находясь в здании отдела, Кутяшев в целях воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции по пресечению правонарушения, совершаемого находившимся там же другим лицом, нанес удар кулаком в лицо сотрудника.

В результате действий Кутяшева сотруднику полиции причинены телесное повреждение и физическая боль, а также нарушена нормальная деятельность органов государственной власти.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кутяшева к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении и дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.