Житель п.Никель рассказал полицейским занятную историю об избиении и ограблении

В дежурную часть отдела полиции обратился житель п.Никель 1975 года рождения с заявлением об открытом хищении у него соседом имущества. Потерпевший также сообщил об избиении его при ограблении. По словам мужчины, он находился дома, когда сосед попытался взломать его дверь. Мужчина открыл её, тогда сосед незаконно проник внутрь, ударил его и забрал несколько предметов одежды.

Полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Они установили в качестве подозреваемого неработающего ранее неоднократно судимого 42-летнего жителя поселка. В ходе проверки установлено, что он действительно незаконно проник в чужую квартиру, пытаясь найти средства на спиртное. Однако хозяина квартиры не бил и имущества его не присваивал, поскольку ничего ценного не обнаружил.

При подаче заявления в установленном порядке заявитель был предупрежден сотрудниками полиции об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но продолжал настаивать на своей версии событий. Лишь когда ему предъявлены полицейскими доказательства и факты, сознался в том, что никакого ограбления не было.

По факту заведомо ложного сообщения о преступлении дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту незаконного проникновения в жилище подозреваемого в заведомо ложном доносе следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.