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Мурманская область. Арктика19.10.17 13:08

Житель Полярного оштрафован за нелегальную предпринимательскую деятельность

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Проверкой установлено, что Л. умышленно в период с 18 марта по 18 сентября 2017 года на свой страх и риск осуществлял предпринимательскую деятельность, нацеленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по пассажирским перевозкам, автомобилем «MercedesBenz», без регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

С учетом выявленных нарушений в отношении жителя г. Полярный прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). 

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Александровского судебного района Л. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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