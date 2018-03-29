Житель Полярного украл банковскую карту у своего знакомого

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился житель Полярного с заявлением о краже банковской карты, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 32 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать знакомого, который накануне происшествия приходил к нему в квартиру.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили подозреваемого – жителя Полярного. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.