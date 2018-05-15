Житель поселка Алакуртти стал жертвой мошенницы из Кандалакши

В дежурную часть кандалакшской полиции обратился 25-летний житель поселка Алакуртти с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве на сумму 60 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что по факту повторного управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении него должны были возбудить уголовное дело. В разговоре с малознакомыми гражданами он узнал, что жительница города Кандалакши за определенное денежное вознаграждение может посодействовать в урегулировании данной проблемы. Созвонившись с женщиной и устно обговорив условия сделки, заявитель передал ей 60 тысяч рублей. Впоследствии, когда в отношении заявителя уголовное дело все же возбудили, он многократно обращался к женщине с просьбой вернуть денежные средства, но та отвечала отказом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мошенничество совершила 50-летняя местная жительница. Злоумышленница пояснила, что она получила денежные средства от потерпевшего. О том, что помочь в урегулировании проблемы она не сможет, заведомо знала, но поскольку нуждается в денежных средствах, решила воспользоваться доверием молодого человека. В настоящий момент ущерб потерпевшему она возместила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ее может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.