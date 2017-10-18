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Мурманская область. Арктика18.10.17 14:56

Житель поселка Енский избил знакомого за распространение среди общих друзей ложных сведений

В полицию Ковдора поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными кровоподтеками лица, переломами лицевого скелета и ушибом головного мозга. Кроме того, у пострадавшего было сломано ребро.

Полицейские выяснили, что карета скорой помощи забрала пострадавшего из поселка Енский. Прибыв на место происшествия, они установили и опросили свидетелей, которые пояснили, что телесные повреждения потерпевший получил в ходе ссоры на улице с другим мужчиной, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Нападавший нанес не менее восьми ударов кулаками и ногами в область лица и туловища потерпевшему.

Подозреваемого в нанесении травм установили, доставили в отдел полиции и опросили. Неработающий житель поселка Енский признался в совершенном деянии, пояснив, что не смог сдержаться во время ссоры. Потерпевший является его знакомым, который в течение некоторого времени распространял среди общих друзей ложные сведения, порочащие подозреваемого.  

Согласно заключению экспертов, полученные пострадавшим травмы расцениваются как нанесшие средней степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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