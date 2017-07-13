Житель посёлка Кильдинстрой стал жертвой мошенников

В отдел полиции за помощью обратился житель поселка Кильдинстрой 1967 года рождения. По его словам, он планировал приобрести автомобильные шины для своего автомобиля. Соответствующие объявления о продаже искал в интернете. Обнаружив необходимую информацию и договорившись о сделке, потерпевший перечислил на счёт неизвестного ему лица предоплату покупки в сумме 10 тысяч рублей. После совершения банковской операции связь с «продавцом» прервалась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время сотрудниками полиции по факту мошенничества проводятся оперативно-проверочные мероприятия.