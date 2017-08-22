Житель посёлка Минькино, угрожал расправой энергетикам Колэнерго, которые обнаружили незаконное подключение к источнику электроэнергии

В посёлке Минькино Кольского района в ходе рейда сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» установили факт безучётного потребления электроэнергии.

В соответствии с действующим законодательством энергетики намеревались ограничить подачу электроэнергии недобросовестному потребителю. От нецензурной брани и агрессивного поведения неустановленное лицо перешло к угрозам физической расправы и порчи имущества энергетиков.

По данному факту в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление. В отношении мужчины, угрожавшего здоровью и жизни сотрудников Колэнерго, проводятся следственные действия. За совершение преступлений, предусмотренных статьёй 119 УК РФ (угроза убийством) и статьёй 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), нарушителю может грозить реальный срок.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии предусмотрен административный штраф на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. На юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей. Также, нарушителю придётся оплатить и полученную незаконно электроэнергию, исходя из круглосуточной работы всех имеющихся электроприборов за весь период несанкционированного пользования электроэнергией.