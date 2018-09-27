Житель посёлка Сафоново, пользуясь услугой «мобильный банк», жил за счёт пенсии умершего в апреле отца

В отдел полиции обратилось руководство отдела Пенсионного Фонда РФ. У организации имелись основания полагать, что один из местных жителей ежемесячно незаконно снимает гражданскую и военную пенсию мужчины, умершего в апреле текущего года. Похищено за это время в общей сложности около 92 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что житель посёлка Сафоново 1975 года с помощью социальной банковской карты и телефона, с подключенной услугой «мобильный банк», снимает со счёта и тратит деньги покойного отца.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего мужчину, ране уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде.