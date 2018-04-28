Житель поселка Сафоново украл из подсобного помещения в многоквартирном доме имущества на 28 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО город Североморск и Островной с заявлением о хищении имущества обратились женщина 1980 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Потерпевшие рассказали, что из подсобного помещения в многоквартирном доме по улице Кортик, где они проживают, неизвестным было похищено их личное имущество на общую сумму 28 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении имущества заявителей полицейские задержали 52-летнего жителя поселка Сафоново. Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник проник в помещение бытовки, взломав замок входной двери, и похитил электроинструменты, бытовую технику, несколько туристических палаток, автомобильные покрышки и велосипед, после чего скрылся на микроавтобусе.

Мужчина признался в содеянном. Похищенное имущество было выдано добровольно.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.