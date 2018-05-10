Житель поселка Зеленоборский похитил у пенсионерки самовары и обогреватели

В дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества обратилась жительница поселка Зеленоборский 1967 года рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшая рассказала стражам порядка, что неизвестные сорвали замок с входной двери частного дома, где проживает ее престарелая мать, и похитили два самовара, обогреватели, настенные часы и другое имущество. Ущерб пенсионерка оценила в сумму 10 тысяч рублей.

Полицейскими были опрошены возможные свидетели, отработан круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил житель поселка Зеленоборский, который сознался в совершении преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – арест, часть похищенного изъята.