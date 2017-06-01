Житель п.Зеленоборский поддался искушению, присвоив чужие пять тысяч рублей

В МО МВД России «Кандалакшский» с заявлением о пропаже принадлежащих ей денежных средств обратилась 47-летняя местная жительница. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что обналичила в банкомате 5 тысяч рублей, однако отвлеклась и по рассеянности после проведения операции оставила деньги в ячейке выдачи. Вернувшись через непродолжительное время к банкомату, заявительница обнаружила, что снятые купюры исчезли.

Полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения, установленную на банкомате, посредством которого были сняты деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый – житель п.Зеленоборский 1992 года рождения. Ранее к уголовной он не привлекался. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что, увидев забытые деньги, присвоил их путем свободного доступа. Похищенное злоумышленник потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.