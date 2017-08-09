Житель Самарской области нашёл в городе атомщиков доверчивую северянку, у которой увёл 145 тысяч рублей

В полицию города Полярные Зори обратилась местная жительница 1953 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Женщина рассказала, что ей пришло сообщение о блокировке банковской карты.

Северянка перезвонила по номеру, указанному в сообщении. Неизвестная, представившись сотрудницей банка, попросила продиктовать персональные данные карты. После этого злоумышленница сообщила, что для отмены операции необходимо сообщить пароли доступа и коды безопасности, которые придут жительнице Полярных Зорь по телефону. Потерпевшая продиктовала всю информацию неизвестной, после чего с её счёта при помощи услуги онлайн банка через личный кабинет были списаны 145 тысяч рублей. Только после получения смс-оповещения мобильного банка о списании денег северянка поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшая общалась с мошенницей по телефону, зарегистрированному в Самарской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.