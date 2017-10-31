Житель Североморска подозревается в попытке дачи взятки сотруднику ДПС

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя ЗАТО г.Североморск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в октябре 2017 года подозреваемый, желая избежать административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 7 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.