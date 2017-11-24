Житель Североморска пытался переслать в колонию sim-карты, спрятав их в журнал сканвордов
Сотрудникам мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18, разгадав очередной замысел изобретательных граждан, пресекли доставку на территорию учреждения средств мобильной связи.
При досмотре заказного письма, присланного жителем Североморска на имя одного из осужденных ИК-18, внимание сотрудников привлёк журнал сканвордов. Внутри почтового отправления были обнаружены и изъяты 2 сим-карты, спрятанные в переплете страниц.
По данному факту проводится проверка.
Всего за 10 месяцев 2017 года в ходе досмотровых мероприятий была предотвращена доставка 233 единиц средств мобильной связи и комплектующих к ним на территории исправительных колоний региона. В отношении 13 граждан судами вынесено решение о привлечении к административной ответственности по ст.19.12 КоАП РФ.