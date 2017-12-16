Житель Североморска своровал 11 упаковок кофе в мурманском магазине

В Мурманске полицейскими установлен подозреваемый в краже из продуктового магазина. В дежурную часть поступило сообщение от директора магазина, расположенного в Ленинском округе города Мурманска, о том, что один из посетителей магазина совершил кражу 11 упаковок кофе на сумму 5826 рублей, после чего скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, полицейские установили личность злоумышленника, причастного к совершению кражи. Им оказался житель Североморска 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном он признался, однако похищенное успел продать, а вырученные с продажи денежные средства потратить по своему усмотрению.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.