Житель Шонгуя битой повредил автомобиль, поссорившись с его владельцем

В дежурную часть обратился 22-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил о том, что неизвестный повредил его автомобиль «ВАЗ-2115», который был припаркован у дома по проспекту Кирова. Сумма имущественного ущерба составила более 66 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, опросили потерпевшего и установили, что в противоправных действиях есть основания подозревать мужчину, с которым он находился в ссоре на почве личных неприязненных отношений.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. На одной из записей было зафиксировано, как неизвестное лицо, используя биту, умышленно повреждает чужой автомобиль. Потерпевший узнал в злоумышленнике молодого человека, с которым у него недавно возник конфликт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску был установлен и задержан житель поселка Шонгуй 1991 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.