Житель Снежногорска ездил на автомобиле по поддельным правам

Инспекторами дорожно-патрульной службы на улице Октябрьской в Снежногорске был остановлен автомобиль «УАЗ». За рулем находился 26-летний местный житель. При проверке водительского удостоверения по базам данных установлено, что удостоверение с указанным номером подразделениями ГИБДД на территории Российской Федерации не выдавалось.

Документ был изъят и направлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области для проведения экспертизы. Исследование подтвердило, что водительское удостоверение является поддельным.

Полицейским северянин пояснил, что приобрел данное удостоверение через сеть «Интернет».

В отношении северянина за использование заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК России. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - арест на срок до шести месяцев.