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Мурманская область. Арктика15.03.18 08:10

Житель Снежногорска лишился 20 тысяч рублей, попавшись на уловку интернет-мошенника

Житель Снежногорска обратился в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал полицейским, что некоторое время назад на сайте, якобы принадлежащем крупному коммерческому банку, нашёл предложение об оформлении денежного займа на весьма выгодных условиях.

Мужчина решил взять деньги в долг и вступил в переписку, как он думал, с сотрудником кредитного отдела. В ходе электронной переписки под предлогом внесения комиссионных сборов, оплаты затрат на оформление договора и страховки займа его попросили перечислить 20 тысяч рублей на номер карты банка.

Денежные средства были переведены потерпевшим на указанный «сотрудником» расчётный счёт, но крупный кредит в сумме 200 тысяч рублей, на который рассчитывал заявитель, он так и не получил. Страница сайта, через которую он вёл переписку, оказалась заблокированной. Позже выяснилось, что он был поддельный и настоящее финансовое учреждение к нему отношения не имеет.

Поняв, что стал жертвой злоумышленника, пострадавший обратился в органы внутренних дел. О подобных видах мошенничеств, как пояснил потерпевший, он знал, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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