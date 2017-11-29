Житель Снежногорска расстрелял из пневматического пистолета малознакомого северянина в его квартире

В отдел полиции по городу Снежногорску в вечернее время поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул. Стеблина происходит конфликт между двумя мужчинами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяину квартиры причинены серьёзные телесные повреждения. Злоумышленник произвёл в него два выстрела из пневматического пистолета в область грудной клетки и в глаз, после чего скрылся.

Сотрудники полиции помогли госпитализировать пострадавшего мужчину 1977 года рождения. В медицинском учреждении врачи квалифицировали причиненные ему телесные повреждения как тяжкий вред здоровью в виде сквозного ранения правого глазного яблока, сопровождающегося гематомами мягких тканей лица и шеи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

Мужчина пояснил, что причиной противоправного поступка стало личное неприязненное отношение к потерпевшему. С ним он был знаком поверхностно. Предполагал, что потерпевший допускает немедицинское потребление наркотических средств. Под воздействием выпитого спиртного подозреваемый решил воздействовать на потерпевшего. Придя к нему домой, вступил в словесный конфликт, потом в драку, затем решил применить пневматическое оружие.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого мужчины 1983 года рождения следователем отдела полиции по ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.