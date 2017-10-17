Житель Умбы, надеясь на удачу и удаленность водоема, незаконно ловил семгу

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе очередного рейда сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был задержан 63-летний житель поселка Умба, который с резиновой лодки установил ставную сеть в акватории Белого моря в районе мыса Турий и совершил незаконную добычу биоресурсов - выловил один экземпляр семги. Браконьер пояснил полицейским, что об уголовной ответственности за осуществление незаконной добычы семги с помощью ставных рыболовных сетей он знал, однако понадеялся на удаленность водоема и удачу.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, орудие промысла изъято. В отношении браконьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.