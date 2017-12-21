Житель Умбы признан виновным в покушении на убийство шести лиц из хулиганских побуждений

Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года обвиняемый приехал в село Кузомень Терского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в сельский клуб, где стал провоцировать конфликт с находящимися в клубе людьми. В ходе конфликта у него возник умысел на убийство находившихся в клубе лиц. Вооружившись принадлежащим ему охотничьим ружьём и боеприпасами к нему, злоумышленник вышел из здания клуба и произвел не менее двух выстрелов в жителя города Апатиты, который, находясь в коридоре клуба, открыл входную дверь, чтобы посмотреть ушёл ли преступник. Затем мужчина, с целью убийства остальных лиц, открыл стрельбу по окнам клуба, когда видел появляющихся в окнах людей. Свои действия он не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с принятием потерпевшими мер по сохранению и защите жизни.

Собранные следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Умба Терского района, 1986 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 п.п. «а, и» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц из хулиганских побуждений).

Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.