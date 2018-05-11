Житель Умбы стал фигурантом уголовного дела за размещение в соцсети экстремистских материалов

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 1973 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства в поселке Умба Терского района Мурманской области, используя личный компьютер, разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» тексты сообщений, содержащих негативную оценку лиц, объединенных по национальному признаку, а также положительную оценку враждебных действий в отношении указанных лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.