Житель Заозёрска хранил боеприпасы времён Великой Отечественной войны в гаражах

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Заозёрск в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Арсенал» выявлен и задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

В двух гаражах, находящихся в пользовании злоумышленника, полицейскими были обнаружены предметы, по внешнему виду схожие с боеприпасами времён Великой Отечественной войны, а также порох. На место были вызваны взрывотехники ОМОН Росгвардии, которые обследовали взрывчатое вещество, а также боеприпасы.

Мужчину 1980 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Житель Заозёрска пояснил, что боеприпасы и взрывчатые вещества он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времён войны, проходивших на территории Кольского полуострова.

Все изъятые предметы направили на экспертизу. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области проведено исследование части предоставленного материала. Установлено, что изъятый у мужчины порох является промышленно изготовленным бездымным порохом массой 26,4 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого жителя области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.