Житель Заозерска незаконно добыл 10 экземпляров камчатского краба

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции ОМВД России по ЗАТО Заозерск пресекли факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. Полицейские задержали ранее судимого жителя города Заозерска, который с помощью специальной ловушки в Мотовском заливе Баренцева моря незаконно добыл 10 экземпляров камчатского краба. Краболовку безработный житель города установил с помощью резиновой лодки.

По факту за незаконную добычу водных биологических ресурсов в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.