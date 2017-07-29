Житель Заполярного может сесть в тюрьму на 2 года за непреднамеренное удушение 8-месячного сына во время сна

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Никель Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что в мае 2017 года мужчина, 1984 года рождения, навалившись по неосторожности во время сна собственным телом на дыхательные пути 8-месячного сына, лишил ребёнка возможности дышать. В результате этого ребёнок задохнулся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд Мурманской области. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.