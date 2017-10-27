Житель Заполярного, желая снять квартиру, лишился денежных средств

В полицию города Заполярный обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он пояснил, что попросил знакомого оказать содействие в поиске квартиры для временного проживания. Тот обещал помочь и вскоре сказал, что нашел жилье. Якобы родственники надолго уезжают из города и готовы сдать свою квартиру.

Северянин передал через знакомого 9 тысяч рублей за аренду квартиры и попросил помочь с переездом. Тот вновь не отказал и попросил 4 тысячи для покупки упаковочной тары и 1,5 тысячи рублей в долг. А получив деньги, перестал отвечать на звонки. Мужчина понял, что стал жертвой мошеннических действий, и отправился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали жителя поселка Печенга 1991 года рождения. Неработающий, ранее судимый за хищение чужого имущества мужчина признался, что квартиру искать не собирался. Полученные деньги сразу потратил по своему усмотрению.

В отношении мошенника возбуждено и расследуется уголовное дело, его может ожидать лишение свободы на срок до пяти лет.