Житель ЗАТО Александровск лишился почти 30 тысяч рублей, поверив мошеннику

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении денежных средств со счёта банковской карты обратился житель Гаджиево. Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что ему на мобильный телефон поступил звонок с ложными сведениями о несанкционированном списании средств с банковской карты.

Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил мужчину продиктовать все данные карты и коды, приходившие посредством смс-сообщений. После этого с расчётного счёта потерпевшего были списаны денежные средства в сумме почти 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело части 3 по статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.