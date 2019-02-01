Мурманская область. Арктика01.02.19 11:37
Житель ЗАТО Александровск лишился почти 30 тысяч рублей, поверив мошеннику
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении денежных средств со счёта банковской карты обратился житель Гаджиево. Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что ему на мобильный телефон поступил звонок с ложными сведениями о несанкционированном списании средств с банковской карты.
Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил мужчину продиктовать все данные карты и коды, приходившие посредством смс-сообщений. После этого с расчётного счёта потерпевшего были списаны денежные средства в сумме почти 30 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело части 3 по статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Водитель междугороднего автобуса
31.01.19 22:24
Заодно работники УДХ могли бы и верхнюю площадку очистить от снега. До асфальта.
Комментарий к новости:Мурманск продолжают терроризировать сообщениями об угрозах взрывов
Д.О. Вернер
31.01.19 10:26
От трудностей действительности и нежелания самим исправлять ситуацию, люди тянутся к временам стабильности, объединяясь в общества: будь то https://rusorel.info/ или http://www.msso-hovrin.ru/... Та
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Бессмертие мертвых». Документальный фильм (12+)15:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСбербанк повышает ставки по рублевым вкладам-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 30 копеек, евро снизился на 5 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыЭффективность региональных властей собираются оценивать по «показателю платежной дисциплины»
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 370 человек