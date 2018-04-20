Житель ЗАТО Александровск организовал деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проверено и признано законным постановление СО по ЗАТО СУ СК России по Мурманской области о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация экстремистского сообщества) в отношении организатора религиозной организации «Свидетелей Иегова» в ЗАТО Александровск.

Поводом и основанием послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Северному флоту.

В результате совместных мероприятий правоохранительных органов региона установлено, что житель закрытого административно-территориального образования организовал деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной в судебном порядке экстремисткой организацией. Организатор проводил созывы и собрания, проповеди, распространял учения о вере запрещенной организации.

Расследование уголовного дела осуществляется СО по ЗАТО СУ СК России по Мурманской области, находится на контроле в прокуратуре области.