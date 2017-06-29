Жителей дачного некоммерческого товарищества возмутил факт незаконной вырубки деревьев

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обнаружили незаконную вырубку леса в районе Зверосовхоза Кольского района. О том, что в районе посёлка в промышленных масштабах вырубают деревья, общественникам сообщили жители частных домов, построенных по соседству.

Эксперты народного фронта отправились в рейд на место несанкционированной рубки. Они зафиксировали, что поверх погибших деревьев развернулись строительные работы, а чуть дальше по направлению к озеру Кильдинское общественники увидели ещё один участок вырубленного леса. Из-под стройки прямо в ручей стекали грязные потоки. Рядом – коттеджный посёлок Рублёво, выделен участок под дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) «Ручеёк».

Эти места известны своей экологией, чудесным видом и широкой лесополосой, и такое уничтожение елей и берез возмутило людей. По словам участников ДНТ, масштабная вырубка – дело рук представителей крупной торговой сети, которая уже установила на месте бывшего леса свои складские помещения. Общественники обратились в администрацию городского поселения, в ведении которой находятся эти земли.

«Как оказалось, представители торговой сети, действительно, имеют разрешение на вырубку леса, но в процессе работ они вышли за пределы выделенного им участка. В то время как эта свободная территория предназначалась для строительства подъездной дороги к ДНТ «Ручеек», схема которой уже была утверждена администрацией. Активисты ОНФ провели геодезическую съёмку, составили топографический план, соответствующие результаты были представлены властям. В итоге на место выехала комиссия, которая подтвердила справедливость доводов общественников. Виновники неправоту свою признали и пообещали устранить нарушения. К ним также будут применены меры административной ответственности», – сообщил активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Сергей Приказчиков.

«Эти земли находятся в черте зелёной зоны административного центра региона и имеют особое значение для экологии нашего края. Мы продолжим проведение рейдов по выявлению незаконных вырубок леса на территории Мурманской области, а данный объект будем держать на контроле», – сказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Иван Авдеев.