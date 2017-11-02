Жителей флотской столицы беспокоит «автохлам» на дворовых территориях

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл рабочее совещание. На нем обсуждался вопрос вывоза с улиц флотской столицы разукомплектованного автотранспорта. «Я провёл анализ обращений граждан и с уверенностью могу сказать, что довольно большой их объём связан с так называемым «автохламом», - открыл совещание Владимир Евменьков. - Наша сегодняшняя задача заключается в том, чтобы наладить межведомственное взаимодействие и выработать общие подходы к решению этой проблемы».

В совещании приняли участие заместитель главы ЗАТО г.Североморск Анатолий Рожковский, начальник МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной полковник полиции Дмитрий Тямин, руководители структурных подразделений МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, председатель Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск Александр Савченко, начальник Управления правового и кадрового обеспечения администрации ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов, директор Городского центра ЖКХ Игорь Козинский, врио генерального директора управляющей компании «СЖКХ» Василий Ересь.

Важный момент, о котором следует помнить жителям – за оставление разукомплектованного автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Если, так называемый, «автохлам» оставлен с нарушениями правил дорожного движения, то ответственность его владелец будет нести в соответствии с КоАП РФ. Транспорт эвакуируют и отправят на штрафстоянку. Расходы, связанные с эвакуацией и хранением автомобиля понесёт владелец.

В случае если разукомплектованный автотранспорт оставлен на придомовой территории, ответственность наступит по закону Мурманской области «Об административных правонарушениях».