Мурманская область. Арктика14.06.17 11:41
Жителей Кильдинстроя избавили от мёртвого лося
Жители Кильдинстроя обнаружили на берегу реки Кола, недалеко от жилых домов, разлагающееся тело молодого лося. Отвратительный запах от погибшего животного раздражал северян, поэтому они предприняли усилия для того, чтобы труп вывезли.
«МЧС на звонки жителей никак не реагирует, запах от него ужасный, он был в реке. Когда вода спала, он остался на суше. Куда обращаться?», - вопрошала в группе «Мурманск ДТП и ЧП» Надежда Захарова.
В администрации Кильдинстроя сообщили, что они в ветстанцию обратились ещё 12 июня. Вечером 13 числа мертвое животное было вывезено, а берег обработан.
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