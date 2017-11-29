Жителей Колы на зиму оставили без остановки общественного транспорта «Милиция»

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратился житель Колы. По его словам, на городской остановке общественного транспорта «Милиция» (в сторону юга) недавно снесли кирпичный остановочный комплекс, а нового взамен не поставили.

Пассажиры возмущены: место, где находилась конструкция, открытое, ветреное и потому холодное, строение же надежно защищало людей, ожидавших транспорт, от ветров и осадков. В «Мурманскавтодоре» пояснили: в 2017 году на региональных автодорогах в Кольском районе, действительно, намечены работы по установке и замене существующих автопавильонов на ряде автобусных остановок, в их числе и остановка «Милиция» на автомобильной дороге Кола – Мурмаши. Представители учреждения сообщили о том, что прежний комплекс уже не отвечал нормативным требованиям, посадочная площадка будет полностью переустроена, появится на ней и новый современный павильон.

Общественники установили: на первом этапе подрядчик, как и положено, демонтировал все конструкции, включая кирпичный автопавильон. Но завершить весь перечень работ в установленные государственным контрактом сроки (до 10.11.2017 г.) – не успел, к тому же вмешалась погода. В итоге, учитывая зимние погодные условия, устанавливать новый павильон решили в летний сезон 2018 года. Жители Колы негодуют: зачем было сносить старый кирпичный комплекс, если подрядчик понимал, что не успевает?! И что теперь – всю зиму стоять под открытым небом без возможности укрыться от снегопада и суровых северных ветров.

«Целью функционирования любых органов государственной власти и подведомственных им учреждений, в первую очередь, является обеспечение и защита прав и свобод граждан. В этом же случае принятое решение, с учетом качества его реализации, существенно ухудшает положение пассажиров общественного транспорта, вынужденных всю зиму пользоваться остановкой без защиты от нашей северной погоды. Безусловно, это неправильно! Вполне вероятно, что причиной такого планирования стала специфика бюджетного финансирования и закупочных процедур, но даже в самых жёстких рамках нужно обеспечивать такой уровень качества принимаемых решений, который улучшит ежедневную жизнь жителей области, а не ухудшит ее, - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков. - В этой ситуации сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, почему была допущена просрочка исполнения работ? Чья в этом вина? Если подрядчика, то будут ли с него в полном объёме удержаны штрафные санкции? Если заказчика, то кто персонально за это отвечает? Во-вторых, действительно ли зимние погодные условия не позволяют возвести остановочный павильон? И, наконец, в-третьих, какие меры будут приняты в связи со сложившейся ситуацией? Будет ли установлена временная конструкция, или людей бросят на произвол судьбы? Надеюсь, что сотрудники «Мурманскавтодора» ответят на наши вопросы, и проблема будет решена как можно быстрее».

В настоящее время общественники готовят соответствующий запрос в ГОКУ «Мурманскавтодор» и будут держать ситуацию с установкой нового павильона в Коле под постоянным контролем. С инициативой проверить состояние других остановочных комплексов города выступила команда мурманской «Молодёжки ОНФ».