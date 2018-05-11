Жителей Мончегорска приглашают на «Ночь музеев»

19 мая музей истории города Мончегорска и музей цветного камня имени В. Н. Дава приглашают гостей и жителей города на ежегодное мероприятие «Ночь музеев». Проведение акции приурочено к Международному Дню музеев, который отмечается 18 мая.



Музей цветного камня имени В.Н. Дава



В мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава «Ночь музеев» начнется в 15.00 с экскурсии «Мир самоцветов». После чего состоится официальное открытие мероприятия, во время которого проведут награждение социальных партнеров музея.



В 17.00 состоится открытие выставки авторских изделий из цветного камня ветерана Великой Отечественной войны А. Е. Попова «Каменных дел мастер», в 17.30 - мастер-класс по лепке из солёного теста «Мы лепили и катали, в русской печке обжигали».



В 18.00 запланировано проведение интерактивного познавательного занятия «Путешествие на дно бабушкиного сундука» (проводит А.Н. Кирьянова).



В 19.00 - встреча с 19 маяИ.В. Поляковой и слайд-шоу о путешествии в Индию «Странствие за три моря».



Весь вечер вниманию горожан будут представлены выставки «Каменных дел мастер», «Знай и люби свой край» и «Нам дороги эти позабыть нельзя!».



Музей истории города Мончегорска



Ночь музеев в музее истории города Мончегорска начнется в 18.00 презентацией проекта-победителя конкурса социально значимых проектов «Сердце Лапландии». После этого все желающие будут приглашены на экскурсию в фондохранилище музея «Музейная кладовая».



В этот вечер вмузея проведут два мастер-класса: мастер-класс по каллиграфическому письму «Каллиграфия на бересте и не только» и мастер-класс по ручной набойке «Набей-ка узор».

С 19.00 до 20.00 для посетителей проведут квест по экспозиции музея «По следам музейных предметов».



В 20.00 гостям презентуют выставку живописных работ, выполненных пастелью и соусом «Отворенный мир Андрея Лежова». После этого состоится мастер-класс от Андрея Лежова по живописи пастелью и соусом.



На протяжении всей «Ночи музеев» для посетителей будут работать постоянные экспозиции и временные выставки. Так, гости могут познакомиться с фотовыставкой из фондов Мурманской областного краеведческого музея «Памятники военной истории Мурманской области» и с выставкой книжных раритетов XVIII-XIX веков из фондов музея «Хрупкие хранители слова».