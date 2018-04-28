Жителей Мурманска приглашают на концерт «Народный баттл»

29 апреля в 14.00 ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки» приглашают всех любителей инструментальной музыки на свой концерт «Народный баттл» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Голубая гостиная).



«Народный баттл» – это не просто концерт, это настоящий музыкальный праздник, сочетающий в себе красочное шоу и высокий уровень выступлений.



В борьбе за первенство коллективы утроят настоящую музыкальную «битву», в которой, наравне с опытными участниками коллектива «Россия», сойдутся совсем юные артисты ансамбля «Русские потешки». Зрители увидят «схватку» коллективов и руководителей ансамблей. Состязание пройдет в виде совместных и сольных номеров, где прозвучат композиции в стиле танго, русских народных произведений.



«Русские потешки» исполнят уже полюбившиеся зрителям произведения «Тульский самовар», «Простоквашино» и другие, а «Россия» представит свои произведения «Тустеп», «Барыня» и, конечно же, удивит новыми номерами.