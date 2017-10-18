Жителей Мурманска приглашают на лекцию

После летних каникул лекторий возобновляет свою работу в городе Мурманске. Тема долгожданной встречи: «О грибах и насекомых, о болезнях и вредителях деревьев и кустарников на даче, в лесу и в городе».



Поговорим о том, чем и почему болеют растения в лесу, в городе и на даче, и о том, как мы можем им помочь. Знаете ли вы, что сернистый газ препятствует развитию гриба, провоцирующего развитие ржавчины листьев березы? И именно поэтому в прошлом году березняки около Мончегорска радовали глаз, тогда как по области берёзовые леса рано потеряли листву. Почему в городах Мурманской области чернеют ягоды рябины?

Об этом и многом другом расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Людмила Георгиевна Исаева.



Лекция состоится 21 октября в 15.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21-А).