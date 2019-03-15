Жителей Мурманской области приглашают к участию в соревнованиях «Лапландские легенды Хибин»

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля 30 и 31 марта в районе поля Умецкого микрорайона Кукисвумчорр Кировска состоятся командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин -2019».

Организаторы приглашают к участию всех желающих с разной квалификацией и физической подготовкой. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды. Для участия приглашаются команды из различных городов Мурманской области и городов Кировск и Апатиты. Состав команды 8 человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста.

Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и развития активного отдыха на природе среди детей и молодёжи, формирования навыков выживания в экстремальных зимних условиях.

Программа включает в себя следующие виды соревнований: Постройка иглу; Обустройство базового лагеря; Снежная скульптура; Квест игра «Духи нашего племени» - старшая возрастная группа; «Сrazy»-забег «В погоне за временем» – младшая возрастная группа; мини-турнир по спортивному ориентированию «Звёздный путь» (старшая и младшая возрастная группа, определяется личный и командный результат).

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до 23 марта по адресу электронной почты: katerina_kir@mail.ru или в МАОДО ЦДТ «Хибины» по адресу: г. Кировск, просп. Ленина, 5.