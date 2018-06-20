Жителей Мурманской области приглашают посмотреть военно-историческую драму «Прощаться не будем»

В преддверии Дня памяти и скорби на экраны страны выходит военно-историческая драма «Прощаться не будем». В фильме рассказывается история одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны. Картина посвящена бойцам народного ополчения, которое было сформировано из жителей города Калинина (ныне Тверь) осенью 1941 года и принимало участие в его обороне.

Главная тема фильма «Прощаться не будем» - это вопрос выбора. Каждый из героев должен решить для себя, бороться ли за обреченный город или бежать из него, спасая собственную жизнь. И каждый из этих ответов не будет простым. Фильм о том, как люди, чувствуя жуткий страх и панику, не перестают любить и готовы пожертвовать своей жизнью во имя Родины.

Картина поддержана Министерством культуры РФ, а также Российским военно-историческим обществом. Фильм поставил режиссёр Павел Дроздов, в съёмках приняли участие известные актёры Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Александр Робак, Артур Ваха, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Сергей Горобченко.

С 21 июня фильм «Прощаться не будем» можно увидеть на экранах кинотеатров Мурманской области.