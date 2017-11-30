Жителей нп.Зашеек волнует вопрос расселения из ветхого и аварийного жилья

В нп.Зашеек состоялась встреча жителей с главой города Полярные Зори. Для организации продуктивной работы были приглашены и руководители Филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г.Полярные Зори», МКУ «Управление городским хозяйством», отдела имущественных отношений и муниципального контроля администрации города.

Со своими проблемами пришли 30 жителей, разговор продолжался 1,5 часа, встреча получилась живой и насыщенной.

- Прозвучало много вопросов, пожеланий, жалоб, просьб, замечаний по всем направлениям: деятельность управляющих компаний, теплоснабжение, благоустройство, содержание дорог, освещение, - подвёл итоги общения с жителями Максим Пухов, глава города Полярные Зори, - одна из самых волнующих тем для жителей Зашейка - это расселение из ветхого и аварийного жилья.

Все обращения зафиксированы и взяты на контроль.