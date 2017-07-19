Жителей Печенгского района раздражает отсутствие в муниципалитете представительства теплоснабжающего предприятия «Мурманэнергосбыт»

Депутат Мурманской облдумы Юрий Шадрин вчера встретился с руководством Печенгского района, посёлка Никель и города Заполярного. Встреча парламентария и руководителей муниципалитетов Печенгского района была посвящена вопросам сотрудничества граждан и органов местного самоуправления. Одной из главных тем беседы был вопрос создания при администрации Общественного совета, который мог бы существенно улучшить взаимодействие между наиболее активными гражданами и местными властями.

Как и во многих других муниципалитетах Заполярья, наиболее сложными вопросами для Печенгского района являются ЖКХ и здравоохранение. Как сообщил глава районной администрации Эдуард Затона, в районе существует существенный дефицит медицинских кадров. Серьёзные нарекания граждан вызывает состояние территории больничного городка и пешеходного подхода к районной больнице. Что касается сферы ЖКХ, то местных жителей очень волнует вопрос взаимодействия с теплоснабжающим предприятием «Мурманэнергосбыт». Представительства этого предприятия в Печенгском районе нет. Для решения различных вопросов, связанных с теплоснабжением и реструктуризацией долгов за эту услугу, жителям района приходится ездить в Мурманск, за 300 километров. По данному поводу руководству МЭС направлен депутатский запрос.

- В то же время невозможно не отметить многие успешные и значимые шаги местной власти, – отметил Юрий Шадрин. – Например, некоторым общественным организациям оказывается помощь в оплате коммунальных услуг и ремонта помещений. Кроме того, идёт активная реализация проекта «Местные инициативы», в котором значительную роль играют активные граждане.

По его словам, заслуживает внимания опыт главы муниципального образования г.Заполярный Любови Черепановой в сети Интернет. Она создала и ведёт в социальной сети собственную страницу, с помощью которой активно общается с гражданами. Также с этой странички посетители могут быстро перейти на официальный сайт города и обратно.

Огромную помощь властям оказывает местное градообразующее предприятие – Кольская горно-металлургическая компания. В частности, она финансирует городские праздники и многие инициативы местных жителей, имеющие общественную значимость. Наиболее крупный проект с участием КГМК касается создания на месте бывшего пустыря «Парка новых возможностей» – обширной зелёной зоны с освещенными дорожками, детским городком и зоной отдыха. Стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей.

– Это крайне значимый для граждан проект, который, безусловно, заслуживает поддержки, – подчеркнул Юрий Шадрин.