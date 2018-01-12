Жителей посёлке Имандра собираются лишить водоснабжения

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта настаивают на сохранении водоснабжения в поселке Имандра Оленегорского района.

О сложном положении дел с водоснабжением в населенном пункте рассказали местные жители. По их словам, в октябре 2017 года остро встал вопрос о закрытии насосной станции, которая подает воду в колонки посёлка из реки Гольцовка. Другого механизма водоснабжения в Имандре нет. Между тем в поселке кипит жизнь: здесь построены частные дома, летом приезжают отдыхающие, работает магазин, создана противопожарная дружина, у каждой колонки есть специальное оборудование для тушения пожара, которое окажется бессмысленным, если закроют насосную станцию.

«Источник воды – река Гольцовка, на которой стоит насосная станция. Вода поступает в водонапорную башню и оттуда расходуется по водоколонкам. Их три. На зиму одну закрывают. Но уже этим летом всё может измениться – станцию твёрдо намерены закрыть. Как выяснилось, комплекс водоснабжения и водоотведения является частной собственностью, владельцу которой администрация Оленегорска уже направила обращение в ответ на наш запрос с просьбой рассмотреть вопрос работоспособности водопроводных колонок или выбрать альтернативный вариант обеспечения населения водой. О принятом решении власти просили сообщить до 8 декабря 2017 года, но никакой информации об этом в региональное отделение ОНФ так и не поступило», – сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Евгения Луковицкая.

В соответствии с действующим законодательством обеспечение водоснабжения является обязательной коммунальной услугой. К тому же у местных жителей есть конкретные предложения, как сократить затраты и сохранить при этом водоснабжение. Однако, по их словам, обсуждать возможные варианты с населением никто не торопится.

«Именно от собственника на сегодняшний день зависит, будет в населенном пункте вода или нет. Сейчас так много говорится о привлечении молодёжи в села, а здесь мы наблюдаем яркий пример обратного. Мы не остановимся до тех пор, пока не получим конструктивный ответ от собственника. Если в ближайшее время он не будет дан, направим ещё один запрос, на этот раз уже напрямую в Петрозаводск и в правительство нашего региона с просьбой оказать содействие в решении вопроса. Люди должны спать спокойно, твердо зная, что вода у них будет и завтра, и через полгода, и через год. А нынешнее положение дел просто недопустимо», – резюмировала Луковицкая.