Заозёрск – наглядное пособие на тему «Как не надо работать»Губернатор Марина Ковтун поблагодарила земляков, принявших участие в выборах Президента Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.03.18 09:19

Жителей региона порадовало снижение цен в феврале на гречневую крупу и меха

Как сообщает Мурманскстат, в феврале 2018 года в нашем регионе по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: бананы (на 23,3%), картофель (на 9,6), морковь, столовую свёклу (на 7,9), виноград (на 7,8), репчатый лук (на 2,2%). При этом подешевели свежие помидоры (на 8,7%), чеснок (на 4,7), лимоны (на 3,3), груши (на 2,3%).

Возросли цены на охлаждённую и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород (на 4,0%), пищевую поваренную соль (на 3,3), говяжью печень, бескостную говядину (на 2,8), томатные консервы, плавленые сыры (на 1,8%).

Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 2,8%), куриные окорочка (на 2,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали печатные издания (на 2,5%), пиломатериалы (на 1,9), велосипеды и мотоциклы, табачные изделия (на 1,7%). Подешевели меха и меховые изделия (на 9,5%).

Среди услуг увеличилась стоимость услуг железнодорожного транспорта (на 5,5%), экскурсионных услуг (на 5,3), ветеринарных услуг (на 2,8), услуг организаций культуры (на 2,7), изготовления фотографий для документов (на 2,4), ремонта телевизоров цветного изображения (на 2,1), услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,9), услуг прачечных и химчистки (на 1,8), проезда в маршрутном такси (на 1,6), услуг воздушного транспорта (на 1,4), ремонта, пошива одежды и обуви (на 1,3), медицинских услуг (на 1,0%).

Отмечено снижение платы за пользование потребительским кредитом (на 2,6%), проезда в такси (на 1,7), за пакет услуг сотовой связи (на 1,1%).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 833 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
19.03.18 07:48
Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
Комментарий к новости:Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Улицы разбитых фонарей-6». Художественный сериал, 11 серия (16+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЖителей региона порадовало снижение цен в феврале на гречневую крупу и меха-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Если есть инициатива, то Ассоциация ТСЖ подскажет и поможет-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика