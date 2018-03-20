Жителей региона порадовало снижение цен в феврале на гречневую крупу и меха

Как сообщает Мурманскстат, в феврале 2018 года в нашем регионе по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: бананы (на 23,3%), картофель (на 9,6), морковь, столовую свёклу (на 7,9), виноград (на 7,8), репчатый лук (на 2,2%). При этом подешевели свежие помидоры (на 8,7%), чеснок (на 4,7), лимоны (на 3,3), груши (на 2,3%).

Возросли цены на охлаждённую и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород (на 4,0%), пищевую поваренную соль (на 3,3), говяжью печень, бескостную говядину (на 2,8), томатные консервы, плавленые сыры (на 1,8%).

Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 2,8%), куриные окорочка (на 2,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали печатные издания (на 2,5%), пиломатериалы (на 1,9), велосипеды и мотоциклы, табачные изделия (на 1,7%). Подешевели меха и меховые изделия (на 9,5%).

Среди услуг увеличилась стоимость услуг железнодорожного транспорта (на 5,5%), экскурсионных услуг (на 5,3), ветеринарных услуг (на 2,8), услуг организаций культуры (на 2,7), изготовления фотографий для документов (на 2,4), ремонта телевизоров цветного изображения (на 2,1), услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,9), услуг прачечных и химчистки (на 1,8), проезда в маршрутном такси (на 1,6), услуг воздушного транспорта (на 1,4), ремонта, пошива одежды и обуви (на 1,3), медицинских услуг (на 1,0%).

Отмечено снижение платы за пользование потребительским кредитом (на 2,6%), проезда в такси (на 1,7), за пакет услуг сотовой связи (на 1,1%).