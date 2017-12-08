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Мурманская область. Арктика08.12.17 07:30

Жителей Североморска «поздравили» с наступающим Новым годом квитанциями с перерасчётом за тепло

В администрацию ЗАТО г.Североморск поступают многочисленные жалобы граждан на значительное повышение платы за отопление жилых помещений многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), по квитанциям, выставленным АО «Мурманэнергосбыт» в ноябре 2017 года. Квитанции со значительным повышением платы получили 1700 жителей флотской столицы.

Изучив платежные документы, представленные североморцами, администрация Североморска сообщает, что в квитанциях за ноябрь 2017 года указано, что в многоквартирных домах, оборудованных ОДПУ, произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению за период январь-декабрь 2016 года. Об этой корректировке жители флотской столицы неоднократно уведомлялись. Специалисты Государственной жилищной инспекции Мурманской области на состоявшемся в администрации ЗАТО г.Североморск совещании, подтверждали обоснованность данной корректировки. Однако помимо указанной корректировки за январь-декабрь 2016 года, произведены доначисления платы за период январь-октябрь 2017 года, что не предполагалось делать одновременно с корректировкой за 2016 год.

Кроме того, в предъявленных потребителям квитанциях, по мнению администрации ЗАТО, нарушены требования постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» к определению размера платы за коммунальную услугу. Согласно указанному постановлению, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении в многоквартирном доме при оплате равномерно в течение календарного года, корректируется исполнителем один раз в год и строго в первом квартале года, следующего за расчётным годом. Таким образом, АО «Мурманэнергосбыт» заблаговременно не уведомил потребителей о корректировке за период январь-октябрь 2017 года и возможности реструктуризации возникшей задолженности.

Несмотря на то, что администрация ЗАТО г.Североморск не начисляет плату за жилищно-коммунальные услуги и не выставляет квитанции, срочные меры по урегулированию ситуации принимаются, в частности: в адрес начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области А.А. Кузнецовой уже направлено письмо с просьбой в кратчайшие сроки провести проверку квитанций, предъявленных к оплате за ноябрь 2017 года, в части соблюдения обязательных требований к определению размера платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.  В адрес генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» А.Ю. Филиппова направлено предложение отозвать квитанции за ноябрь 2017 года по тем многоквартирным домам, в которых установлены ОДПУ. И предъявить таким потребителям откорректированные квитанции с расчетом платы за отопление за ноябрь 2017 года, исходя из норматива потребления коммунальной услуги и доначислений только в части расчетного периода январь-декабрь 2016 года, т.е. за один год.

В настоящее время администрация ЗАТО г.Североморск ждёт ответы по направленным письмам. О дальнейшем развитии ситуации, жители Североморска будут проинформированы.

 

 

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