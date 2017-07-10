Жители 16 домов в Североморске получили в июле счета за установку общедомовых приборов учёта теплоэнергии

Дополнительные квитанции в своих почтовых ящиках нашли жители ул.Саши Ковалева, 2, 4, 5, ул.Сафонова, 17, 18, 27, ул.Сизова, 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 22, ул.Сгибнева, 11.

В компании «Мурманэнергосбыт» отмечают, что суммы в каждой квитанции различаются. Они зависят от стоимости счётчика, площади дома и конкретной квартиры. Поэтому на один квадратный метр пришлось от 65 до 181 рублей.

«Однако оплачивать всю сумму сразу жильцы не обязаны. Федеральный закон позволяет рассчитаться в рассрочку, максимальный срок – до пяти лет. В этом случае к итоговой сумме прибавятся расходы на выпуск квитанций и проценты по ставке рефинансирования», - объясняют в «МЭС».

При наличии теплосчётчика североморцы будут платить по факту за весь объём теплоэнергии, который потребил дом. При этом счета будут выставлены на второй год после установки такого прибора учёта, то есть по итогам года расчтов.

Теплоснабжающая компания отмечает, что разовый перерасчёт в квитанции может быть как и в плюс, так и в минус. В частности, на увеличение расходов могут повлиять различные факторы: более холодная зима, не утепленные фасады, кровля, окна и инженерные сети, порывы и утечки в сетях. В таком случае надо требовать от своей управляющей компании проведения энергоэффективных мероприятий.

Ранее квитанции за установку теплосчетчиков получили жильцы ул.Полярной и ул.Падорина.