Жители Апатитов и Кировска могут привиться от клещевого энцефалита
ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» приглашает всех желающих пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Ввиду того, что данная вакцина не входит в «Национальный календарь прививок», утвержденный для нашего региона, вакцинация проводится платно.
График вакцинации от клещевого энцефалита:
Первая прививка делается в день осмотра врачом (фельдшером).
Вторая – через 1-3 месяца.
Третья – спустя 9-12 месяцев.
Также существует экстренный вариант вакцинации, при котором вторая прививка проводиться уже через 14 дней, а третья - также через 9-12месяцев. Стойкий иммунный ответ возникает минимум через 14 дней после второй вакцинации.
Стоимость одной вакцины - 551 руб.
Для получения допуска к вакцинации следует обратиться в доврачебный кабинет поликлиники или к своему участковому врачу (в часы его работы).
Прививочный кабинет проводит вакцинацию с 08.00 до 19.30. Получить интересующую информацию по этому вопросу можно по номерам телефонов:
Кировск - 4-62-66 (прививочный кабинет взрослой поликлиники), 5-90-87 (детская поликлиника);
Апатиты – 7-34-63 (заведующий отделением профилактики городской поликлиники), 6-20-95 (детская поликлиника).