Жители Апатитов и Кировска могут привиться от клещевого энцефалита

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» приглашает всех желающих пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Ввиду того, что данная вакцина не входит в «Национальный календарь прививок», утвержденный для нашего региона, вакцинация проводится платно.



График вакцинации от клещевого энцефалита:



Первая прививка делается в день осмотра врачом (фельдшером).



Вторая – через 1-3 месяца.

Третья – спустя 9-12 месяцев.



Также существует экстренный вариант вакцинации, при котором вторая прививка проводиться уже через 14 дней, а третья - также через 9-12месяцев. Стойкий иммунный ответ возникает минимум через 14 дней после второй вакцинации.



Стоимость одной вакцины - 551 руб.



Для получения допуска к вакцинации следует обратиться в доврачебный кабинет поликлиники или к своему участковому врачу (в часы его работы).



Прививочный кабинет проводит вакцинацию с 08.00 до 19.30. Получить интересующую информацию по этому вопросу можно по номерам телефонов:

Кировск - 4-62-66 (прививочный кабинет взрослой поликлиники), 5-90-87 (детская поликлиника);

Апатиты – 7-34-63 (заведующий отделением профилактики городской поликлиники), 6-20-95 (детская поликлиника).