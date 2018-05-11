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Мурманская область. Арктика11.05.18 16:42

Жители Апатитов и Кировска могут привиться от клещевого энцефалита

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» приглашает всех желающих пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Ввиду того, что данная вакцина не входит в «Национальный календарь прививок», утвержденный для нашего региона, вакцинация проводится платно. 

График вакцинации от клещевого энцефалита:

Первая прививка делается в день осмотра врачом (фельдшером).

Вторая – через 1-3 месяца.
Третья – спустя 9-12 месяцев.

Также существует экстренный вариант вакцинации, при котором вторая прививка проводиться уже через 14 дней, а третья - также через 9-12месяцев. Стойкий иммунный ответ возникает минимум через 14 дней после второй вакцинации. 

Стоимость одной вакцины - 551 руб.

Для получения допуска к вакцинации следует обратиться в доврачебный кабинет поликлиники или к своему участковому врачу (в часы его работы). 

Прививочный кабинет проводит вакцинацию с 08.00 до 19.30. Получить интересующую информацию по этому вопросу можно по номерам телефонов:
Кировск - 4-62-66 (прививочный кабинет взрослой поликлиники), 5-90-87 (детская поликлиника);
Апатиты – 7-34-63 (заведующий отделением профилактики городской поликлиники), 6-20-95 (детская поликлиника).

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Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
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